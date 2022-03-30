Виктория Сливко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринтерской гонки на проходящем в Тюмени чемпионате России.
Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22 минуты 33,1 секунды с одним неточным выстрелом.
Второе место заняла Елизавета Каплина. Поразив все мишени на обоих огневых рубежах, она отстала от первого места на 8,7 секунды.
Бронзовую медаль завоевала Анастасия Гореева, с двумя промахами проигравшая Сливко 13,6 секунды.