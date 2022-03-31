Футболист "Спартака" Айртон перешел во "Фламенго" на правах аренды

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" сообщил об аренде бразильского защитника Лукаса Айртона во "Фламенго".

"Лукас Айртон перешёл во "Фламенго" в аренду с правом выкупа до конца 2022 года", - говорится в сообщении российского клуба.

"При этом право выкупа станет обязательным при наступлении определенных условий. Вместе с тем соглашение с "Фламенго" в полной мере учитывает интересы "Спартака", - отмечается там же.

24-летний бразилец выступает за "Спартак" с 2019 года.