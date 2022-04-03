Капризов установил рекорд "Миннесоты" по числу очков за сезон

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Кирилл Капризов стал рекордсменом клуба Национальной хоккейной лиги "Миннесота" по результативности в сезоне.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" россиянин отметился голом и результативной передачи, в результате число его очков в сезоне по системе "гол+пас" достигло 85 (39+46).

Таким образом, Капризов перекрыл достижение словака Мариана Габорика, который, выступая в "Миннесоте", в сезоне-2007/08 набрал 83 (42+41) балла. Это было лучшим результатом в истории клуба. Правда, перейдя вскоре в "Нью-Йорк Рейнджерс", Габорик набрал в дебютном сезоне там 86 (44+42) очка.

Что касается гостевого матча против "Каролины", "Миннесота" в нем выиграла со счетом 3:1.

Капризов перешел в "Миннесоту" из московского ЦСКА летом 2020 года и в первом же матче - против "Лос-Анджелес Кингз" набрал 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка. Это достижение стало лучшим среди новичков "Миннесоты" в ее истории, рекорды клуба россиянин стал устанавливать и в последующих матчах.