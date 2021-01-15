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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:26

Капризов принес победу "Миннесоте" в своем дебютном матче в НХЛ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий Кирилл Капризов стал автором победного гола "Миннесоты" в первом матче команды против "Лос-Анджелес Кингз" в стартовавшем накануне регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

23-летний Капризов, для которого это была дебютная игра в НХЛ, поразил ворота соперника в овертайме, выйдя один на один с голкипером "Кингз". В результате "Миннесота" выиграла гостевой матч со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0).

Также на счету россиянина две голевые передачи, в итоге он набрал 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка.

Автор "золотого" гола сборной России на ОИ-2018 в Пхенчхане перешел в "Миннесоту" из ЦСКА летом прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса новый сезон в НХЛ стартовал только в январе.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов

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