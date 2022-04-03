Чемпион ОИ Батыргазиев выиграл шестой бой на профессиональном ринге

Альберт Батыргазиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Обладатель золотой медали Олимпийских игр в Токио россиянин Альберт Батыргазиев одержал победу над азербайджанцем Гайбатуллой Гаджиалиевым в поединке за пояс Евразийской федерации профессионального бокса (EBP).

Бой прошел в Москве, растянулся на все 10 раундов, победа была присуждена Батыргазиеву единогласным решением судей (99:91, 100:90, 100:90).

"Я совмещаю олимпийский и профессиональный бокс, и отработать всю дистанцию - это не какой-то провал. Наоборот, я рад, что зрители смогли насладиться десятью раундами", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

"Все отрезки были активными, мы с моим оппонентом сильно постарались. Аж кулаки болят. Мне противостоял бьющий соперник. В начале каждого раунда он заряжался на удар. Я постарался не пропускать лишних ударов. У меня это получилось. Соперникам по легкому дивизиону стоит опасаться? Думаю, соперникам действительно стоит начать волноваться", - отметил боксер.

"Что касается моих дальнейших планов - дальше у меня медовый месяц. Я обещал своей жене. Ведь я сыграл свадьбу во время подготовки", - сказал олимпийский чемпион.

Для Батыргазиева эта победа стала шестой в шести поединках на профессиональном ринге. Гаджиалиев, в свою очередь, потерпел первое поражение при восьми победах и трех ничьих.