"Цель – стать в 2022 году чемпионом мира, в UFC не пойду"

Выигравший пятый поединок на профессиональном ринге чемпион ОИ Батыргазиев назвал свою цель на следующий год

Альберт Батыргазиев Фото: Luis Robayo - Pool/Getty Images

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Альберт Батыргазиев, накануне выигравший звание чемпиона IBF International, заявил, что в 2022 году мечтает выиграть звание чемпиона мира.

"Стать чемпионом мира, взять один из основных поясов – об этом я мечтаю", - сказал Батыргазиев журналистам.

Накануне он техническим нокаутом победил венесуэльца Франклина Манзаниллу в бою за пояс IBF International в полулегком весе. Поединок завершился в четвертом раунде.

Бой прошел в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Dynamo boxing promotion в Москве.

"Работаем по нарастающей, не сразу же я стал олимпийским чемпионом. Сначала начал с городских соревнований, окружных, чемпионата России. Сейчас нам удалось финишировать в четвертом раунде. Это не говорит о том, что я самый сильный. Это говорит о том, что да, у нас получилось. В следующем бою у нас соперники будут намного серьезнее и будем радовать и дальше своим боксом", - сказал Батыргазиев.

"Сейчас пару недель морально-психологически отдохну, потом начнем восстанавливаться и начнем подготовку к следующим соревнованиям. Я не могу сказать, будет ли это профессиональный или любительский бокс – пусть это будет секретом для моих болельщиков", - отметил он.

В UFC не пойду

"Рашид Садулаев (двукратный олимпийский чемпион в вольной борьбе - ИФ) говорил, что олимпийским чемпионам предлагают контракт с UFC, он меня чуть не заманил туда. Я сказал: не-не-не, у меня есть определенный курс в боксе.

Борьба у меня в крови, я родился в Дагестане. Куда бы я ни пошел с отцом, везде борьба".

Достижения на профессиональном ринге

На счету 23-летнего Батыргазиева теперь пять поединков на профессиональном ринге. Каждый из них он выиграл нокаутом.

Ранее 3 июля 2020 года он на той же московской площадке, в УСК "Крылья Советов", победил своего соотечественника Армена Атаева и завоевал титул чемпиона по версии WBA Asia во втором полулёгком весе. Поединок завершился в седьмом раунде.

22 августа 2020 года Батыргазиев одержал победу над представителем Киргизии Эржаном Тургумбековым в Казани. Бой завершился в десятом раунде.

29 января нынешнего года он нокаутировал Сибусисо Зинганге в седьмом раунде в Москве, в УСК "Крылья Советов".

11 октября россиянин победил итальянца Суата Лазе в Уфе во втором раунде и завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO European в полулёгком весе.

Между третьим и четвертым поединками на профессиональном ринге состоялся его триумф на летней Олимпиаде в Токио, где он стал чемпионом Игр.

Успешный дебют серебряного призера ОИ

На вечере бокса, прошедшем в Москве 24 декабря, как сообщалось, состоялся бой с участием еще одного призера Игр в Токио. Серебряный призер ОИ Муслим Гаджимагомедов одержал победу над колумбийцем Дейбисом Беррокалем.

Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился во втором, когда россиянин отправил соперника в нокаут.

"Есть в любительском боксе незавершенное дело, надо будет завершить: я буду выступать и в любителях, и в профессионалах", - заявил российский боксер по окончании победного поединка в пятницу.