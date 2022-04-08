Баскетбольный клуб "Зенит" расторг контракт с форвардом из Литвы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) сообщил о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон с нападающим из Литвы Миндаугасом Кузминскасом.

Кузминскас присоединился к "Зениту" летом 2021 года. "Лучший матч в составе "зенитовцев" Миндаугас провел 10 февраля 2022 года против берлинской "Альбы": 18 очков (7/10 двухочковых), 5 подборов, 2 перехвата", - сообщается на сайте российской команды.

22 марта российские баскетбольные клубы ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань) и "Зенит" из-за событий на Украине были исключены из Евролиги на сезон-2021/2022. Их текущие результаты были аннулированы.