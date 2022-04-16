ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с соперниками из "Уфы" в выездном матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Уфе в субботу, завершилась со счетом 1:1. На 89-й минуте защитник ЦСКА Марио Фернандес открыл счет. В концовке добавленного времени защитник уфимцев Алексей Никитин спас свою команду от поражения (90+5).

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел в составе москвичей юбилейный 700-й матч.

Армейцы набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Алексея Березуцкого не могут выиграть третий матч подряд. Уфимцы с 22 баллами поднялись с 15-й на 14-ю строчку.

В следующем туре ЦСКА на своем стадионе проведет столичное дерби с "Динамо", "Уфа" в Екатеринбурге сыграет с "Уралом".