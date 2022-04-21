"Спартак" встретится с "Енисеем" в полуфинале Кубка России по футболу
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" сыграет с красноярским "Енисеем" в 1/2 финала Кубка России по футболу по итогам прошедшей в четверг жеребьевки.
По дополнительному жребию хозяином поля стал "Спартак", поэтому игра состоится в Москве.
Другую полуфинальную пару составили московское "Динамо" и владикавказская "Алания". Эти команды также сыграют в Москве.
Полуфинальные матчи пройдут 11-12 мая, финал - 29 мая. Место проведения решающего матча будет названо позднее.