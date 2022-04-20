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"Спартак" обыграл ЦСКА в 1/4 финала Кубка России по футболу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

Встреча на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победный гол забил Зелимхан Бакаев, который реализовал пенальти на 21-й минуте.

В конце первого тайма за вторую желтую карточку был удален игрок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен.

Матчи стадии 1/2 финала пройдут 11-12 мая. Ранее в полуфинал вышли "Динамо" (Москва), "Енисей" (Красноярск) и "Алания" (Владикавказ).

Пары полуфиналистов определятся по результатам жеребьевки.

Спартак ЦСКА Москва
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