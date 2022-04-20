"Спартак" обыграл ЦСКА в 1/4 финала Кубка России по футболу
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Встреча на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победный гол забил Зелимхан Бакаев, который реализовал пенальти на 21-й минуте.
В конце первого тайма за вторую желтую карточку был удален игрок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен.
Матчи стадии 1/2 финала пройдут 11-12 мая. Ранее в полуфинал вышли "Динамо" (Москва), "Енисей" (Красноярск) и "Алания" (Владикавказ).
Пары полуфиналистов определятся по результатам жеребьевки.