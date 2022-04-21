Джокович назвал безумным решение отстранить россиян и белорусов от Уимблдона

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не поддерживает решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от Уимблдона, так как считает, что спорт должен быть вне политики.

"Я не поддерживаю решение Уимблдона. Я думаю, что оно безумное. Когда политика вмешивается в спорт, результат не будет хорошим", - приводят западные СМИ слова Джоковича, сказанные во время общения с журналистами на турнире Serbia Open.

Во вторник организаторы Уимблдонского турнира сообщили, что вынуждены были отозвать заявки российских и белорусских теннисистов на участие в турнире из-за ситуации на Украине. Они также отметили, что будут готовы пересмотреть решение, если геополитическая обстановка к июню изменится.

Уимблдонский турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.