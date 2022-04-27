Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея стартовал в Сочи

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Сочи во вторник дан старт IV Всероссийского Фонбет Фестиваля адаптивного хоккея. Церемония открытия фестиваля прошла на арене "Шайба", второго по значимости хоккейного стадиона на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Выступая на церемонии, художественная часть которой прошла по мотивам произведений о Гарри Поттере, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отметил существенный приток участников фестиваля.

"Начиналось все с девяти команд, которые были представлены в Санкт-Петербурге. Сейчас 47 команд из всей страны – практически в четыре раза увеличилось количество тех, кто желает и может играть", - сказал Ягудин.

Он напомнил о том, что "в свое время фигурное катание всегда боролось с хоккеем за территории на ледовой площадке.

"Но сейчас как фигурист я хочу поддержать каждого из вас, кто принимает участие в этом фестивале", - сказал Ягудин, назвав фестиваль "великим спортивным праздником".

"Как спортсмен, которое прошел через многое, хочу пожелать вам никогда не опускать руки, никогда не задумывайтесь о возможной будущей победе, а идите к ней планомерно. И я уверен, что именно вы станете чемпионами. А всему миру хочу пожелать иметь хотя бы частицу того, чем владеете вы.

Фестиваль адаптивного хоккея представляет собой соревнования по трем дисциплинам – следж-хоккею (паралимпийская версия хоккея), хоккею для незрячих и слабовидящих детей и специальному хоккею (тренируются дети и взрослые любого возраста с синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра и другими ментальными особенностями).

В турнирах примут участие 47 команд из 31 города России.