Поиск

Roland Garros не будет отстранять россиян и белорусов от турнира

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) не планируют отстранять от участия в турнире Большого шлема представителей России и Белоруссии, сообщает RMC Sport.

Таким образом, как отмечается в материале, они будут соблюдать принцип строгого нейтралитета и не пойдут по примеру Уимблдона, где решили не допустить к соревнованию россиян и белорусов.

Во Франции российские и белорусские теннисисты будут выступать под нейтральным флагом и в случае их триумфов национальные гимны стран, которые они представляют, звучать не будут.

Roland Garros в 2022 году пройдет с 22 мая по 6 июня.

Ранее об отстранении россиян и белорусов объявили организаторы Уимблдонского турнира, который пройдет с 27 июня по 10 июля. Их решение осудили, в частности, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA).

теннис Roland Garros
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ливерпуль" выиграл у "Вильярреала" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Хэмилтон и Ферстаппен стали самыми высокооплачиваемыми пилотами F1

Хэмилтон и Ферстаппен стали самыми высокооплачиваемыми пилотами F1

12-летняя шахматистка погибла на первенстве России в Сочи

ЦСКА обыграл "Металлург" и сократил отставание в финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл "Металлург" и сократил отставание в финальной серии Кубка Гагарина

Финал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"

Финал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"

Международная федерация хоккея лишила Россию права провести ЧМ-2023

Международная федерация хоккея лишила Россию права провести ЧМ-2023

Срок приема заявок от банков на титульное спонсорство РПЛ продлен до 12 мая

Срок приема заявок от банков на титульное спонсорство РПЛ продлен до 12 мая

Инвестиционный фонд из Бахрейна оказался близок к покупке ФК "Милан"

Инвестиционный фонд из Бахрейна оказался близок к покупке ФК "Милан"

"Зенит" выиграл у "Краснодара" и упрочил лидерство в РПЛ

"Зенит" выиграл у "Краснодара" и упрочил лидерство в РПЛ

Россиянин Тарасенко номинирован в НХЛ на Masterton Trophy