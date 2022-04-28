Клопп продлил контракт с "Ливерпулем"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о подписании нового контракта с главным тренером Юргеном Клоппом.

Контракт, как сообщается на сайте клуба, будет действовать до 2024 года.

54-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. При нем клуб по разу выиграл чемпионат Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. В "Ливерпуль" Клопп перешел, имея опыт тренерских побед с "Боруссией" (Дортмунд), который он по два раза привел к триумфам в чемпионате и Суперкубке Германии, один раз – в Кубке Германии.