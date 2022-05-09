Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Риме
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице Словении Тамаре Зиданшек в матче первого круга категории WTA 1000 в Риме.
Результат встречи – 6:4, 6:3 в пользу россиянки.
В настоящий момент Касаткина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 23-е место, Зиданшек располагается строчкой ниже.
Борьбу за выход в третий круг соревнования российская теннисистка поведет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия, №20 рейтинга) – Лейла Анни Фернандес (Канада, 18).