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Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Риме

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице Словении Тамаре Зиданшек в матче первого круга категории WTA 1000 в Риме.

Результат встречи – 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

В настоящий момент Касаткина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 23-е место, Зиданшек располагается строчкой ниже.

Борьбу за выход в третий круг соревнования российская теннисистка поведет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия, №20 рейтинга) – Лейла Анни Фернандес (Канада, 18).

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