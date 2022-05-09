Трехкратный чемпион Нидерландов в составе "Аякса" умер в возрасте 29 лет

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Нидерландский и конголезский футболист Джоди Лукоки скончался на 30-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте нидерландского "Твенте", цвета которого Лукоки защищал на клубном уровне.

Причина смерти не указана.

"Клуб потрясен и глубоко тронут этим трагическим событием", - говорится в сообщении.

Клуб также выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким спортсмена.

За "Твенте" Лукоки играл с 2021 года. Среди клубов, за которые он выступал, также есть "Аякс" (2011 – 2014г.) из Амстердама, в составе которого он стал трехкратным чемпионом Нидерландов. Кроме того, он - четырехкратный чемпион Болгарии в составе клуба "Лудогорец".