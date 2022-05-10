Рублев выбыл из теннисного турнира в Риме, уступив сербу Крайиновичу
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев проиграл сербу Филипу Крайиновичу в матче второго круга турнира серии Masters ATP, который проходит в Риме.
Встреча, продолжавшаяся один час, закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу серба.
Рублев идет седьмым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Крайинович - 54-м.
Единственным представителем России в мужской сетке турнира остается Карен Хачанов (24), который 11 мая сыграет во втором круге против испанца Пабло Карреньо-Буста (18). Ранее из розыгрыша турнира выбыл Аслан Карацев (35), уступивший первой "ракетке" мира Новаку Джоковичу.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Риме составляет 5,4 млн евро.