ATP планирует лишить Wimbledon рейтинговых очков из-за отстранения россиян

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ведущие теннисисты мира намерены добиться того, чтобы турнир Большого шлема в Уимблдоне был лишен рейтинговых очков, сообщает Daily Mail.

Как отмечается, их позиция связана с отстранением российских белорусских теннисистов от участия в Wimbledon из-за проводимой РФ на Украине специальной военной операции. По мнению теннисистов, спортсмены не должны страдать из-за политических решений властей их стран.

Окончательное решение правление Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), как ожидается, примет на текущей неделе. Шансы на то, что ATP выполнит требования теннисистов, оцениваются высоко, поскольку ранее организация уже осудила организаторов Уимблдонского турнира за решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревновании. Кроме того, соответствующие идеи обсуждались и в кулуарах руководства ATP/

В таком случае, этот турнир получит статус выставочного, но с крупным призовым фондом – 40 млн евро.

Среди тех, кто выступал против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Wimbledon, в частности, был первая ракетка мира серб Новак Джокович, вслед за которым в рейтинге ATP располагается россиянин Даниил Медведев.

Уимблдонский турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.