"Ференцварош" с Черчесовым вслед за чемпионатом выиграл Кубок Венгрии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ференцварош", главным тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, стал обладателем Кубка Венгрии.

В финале соревнования в Будапеште "Ференцварош" разгромил команду "Пакш" со счетом 3:0. Голы провели Кристоффер Захариассен (16-я минута) и Франк Боли (83, 86).

Бывший главный тренер сборной России 58-летний Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре 2021 года. Под его руководством команда также стала чемпионом Венгрии. В качестве тренера Черчесов в 2016 году также приводил "Легию" к выигрышу чемпионата и Кубка Польши.