Порядка 20 тыс. человек выступят на Московском полумарафоне-2022

Призовой фонд составит около 1 млн рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Около 20 тыс. любителей бега примут участие в Московском полумарафоне в "Лужниках 15 мая, сообщили "Интерфаксу" в "Беговом сообществе.

Они пробегут дистанции 21,1 км и 5 км по центру российской столицы.

Отмечается, что на старт выйдут участники с разной физической подготовкой – профессиональные спортсмены, опытные любители и начинающие бегуны.

"За годы существования Московский полумарафон стал для многих участников и жителей города не просто соревнованием, а настоящим спортивным праздником и традицией. Для кого-то – мечтой", - сказал директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

"В прошлом году, несмотря на отмену мероприятия, многие участники в день старта вышли на индивидуальные пробежки: кто-то преодолел дистанцию, к которой готовился, а кто-то пробежал несколько символических километров. Именно тогда впервые появился девиз: "мечту нельзя отменить". Ведь сложности, с которыми нам приходится сталкиваться на пути к намеченной цели, только закаляют и делают процесс более захватывающим", – отметил он.

В этом году регистрация на Московский полумарафон закрылась досрочно – на обеих дистанциях закончились свободные места.

Титулованные участники

Среди участников забегов – профессиональные спортсмены, в частности - двукратный чемпион России по марафону, Степан Киселев, участник Олимпийский игр в Лондоне 2012 года, четырехкратный чемпион России Николай Чавкин, многократный чемпион и призер национальных первенств Андрей Лейман.

Среди женщин главные претенденты на победу – российская легкоатлетка, установившая в 2020 году действующий рекорд Московского полумарафона Елена Коробкина, пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова, победитель Московского марафона-2019 Марина Ковалева.

Накануне полумарафона в "Лужниках" пройдет Детский забег.

"В соревнованиях примут участие юные спортсмены в возрасте от 0 до 13 лет, которые в зависимости от возрастной категории пробегут дистанции 400 или 800 метров. В забеге не будет призовых мест, памятные медали получат все начинающие бегуны, ведь каждый маленький атлет – уже победитель", - отметили организаторы.

Призовой фонд Московского полумарафона в 2022 году составит примерно 1 млн руб.