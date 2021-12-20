Поиск

Московский марафон в 2022 году запланирован на 18 сентября

С февраля по декабрь "Беговое сообщество" запланировало провести в Москве и Петербурге 15 забегов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшие забеги в российской столице, Московский полумарафон и Московский марафон, в 2022 году пройдут 15 мая и 18 сентября соответственно, сообщили "Интерфаксу" в "Беговом сообществе".

В общей сложности в следующем году организаторы запланировали провести с февраля по декабрь 15 забегов в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы с надеждой смотрим на проведение всех мероприятий, запланированных в 2022 году. В наших целях - расширять внешнюю аудиторию стартов, вовлекать в коммуникацию людей, которым бег на сегодняшний момент не близок, постепенно знакомить их с беговой культурой города и видом спорта в целом", - заявил сооснователь "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов.

"Мы хотим, чтобы наши старты с каждым годом становились масштабнее: у команды большие планы по взаимодействию с жителями и гостями города проведения забега, болельщиками. Мы будем активно вовлекать аудиторию в процесс через разные форматы", - подчеркнул он.

Отмечается, что "Беговое сообщество" "продолжит следовать рекомендациям городских властей по проведению масштабных мероприятий в условиях пандемии".

В 2021 году Московский полумарафон, Московский марафон и ряд других забегов были отменены из-за пандемии коронавируса.

Москва Московский марафон Московский полумарафон

Новости по теме

Новости

Сборная Финляндии по хоккею выиграла Кубок Первого канала, победив Россию

Биатлонист Латыпов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ во Франции

Российский биатлонист Латыпов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира

Госдума приняла закон о паспортах болельщика

Госдума приняла закон о паспортах болельщика

Финал Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2021/22 окончательно отменен

"Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды

"Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды

Финляндия в серии буллитов обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

Финляндия в серии буллитов обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла Швецию на Кубке Первого канала

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

КДК РФС на полмиллиона рублей оштрафовал "Динамо" за уханье фанатов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код