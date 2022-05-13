"Сент-Луис" с Тарасенко выбил "Миннесоту" с Капризовым из Кубка Стэнли

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Сент-Луиса" нанесли поражение "Миннесоте" в шестом матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги и стали победителями серии.

Результат встречи, прошедшей на льду "Сент-Луиса" - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу хозяев. Одну из атак в составе победителей голом завершил россиянин Владимир Тарасенко, в другой результативной передачей отметился его соотечественник Алексей Торопченко.

В голевой атаке "Миннесоты" в качестве ассистента отметился россиянин Дмитрий Куликов.

Для Тарасенко гол стал пятым в нынешнем розыгрыше плей-офф при 34-х в регулярном чемпионате.

Это четвертая победа "Сент-Луиса" в серии до четырех побед при двух поражениях. Таким образом, команда выходит в следующий раунд. В свою очередь, "Миннесота", звездой которого является россиянин Кирилл Капризов, выбывает из розыгрыша. Капризов в плей-офф в рамках сезона-2021/21 забросил семь шайб, в чемпионате – 47.

"Тампа-Бэй" сравняла счет по победам в серии с "Торонто" (3-3), обыграв ее в шестом матче на своей арене. Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0) в пользу "Тампы". Судьба матча решилась в овертайме. В третьем периоде в составе победителей точный бросок нанес россиянин Никита Кучеров, для которого гол стал вторым в плей-офф при 25 в чемпионате.

Хоккеисты "Бостона" отыгрались в серии с "Каролиной" (3-3). Шестой матч прошел на льду "Бостона" и завершился его победой со счетом 5:2 (0:0, 2:0, 3:2). Оба гола в составе гостей провел россиянин Андрей Свечников. Теперь у него три гола в плей-офф при 30 в чемпионате.