"Спартак" будет хозяином поля в финале Кубка России по футболу с "Динамо"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" выступит в качестве номинального хозяина поля в финальном матче розыгрыша Кубка России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Статус хозяина был определен в ходе жеребьевки в пятницу в Москве.

"Жеребьевку в пресс-центре "Матч ТВ" провели руководитель департамента проведения соревнований РФС Ирина Посиренина, тренер "красно-белых" Артём Ребров и игрок "бело-голубых" Диего Ласкальт", - говорится в сообщении.

Хозяин поля будет первым упоминаться во всех официальных коммуникациях финала, получит право выбрать раздевалку и скамейку запасных на стадионе, время начала предматчевой тренировки, а также будет иметь приоритет в выборе цвета игровой формы.

Финал Кубка России "Спартак" - "Динамо" пройдет 29 мая на стадионе "Лужники" в Москве и стартует в 17:00 мск.

"Спартак" и "Динамо" сыграют в финале кубка страны впервые с 1950 года.