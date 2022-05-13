Обладатель Кубка России по футболу получит 40 млн рублей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Призовые победителю финального матча розыгрыша Кубка России по футболу составят 40 млн руб., сообщается в телеграм-канале турнира.

В свою очередь, проигравшая в финале команда получит 10 млн руб.

В решающем матче соревнования сыграют московские "Спартак" и "Динамо". Игра пройдет 29 мая на поле стадиона "Лужники" в Москве и стартует в 17:00 мск.

"Спартак" - трехкратный победитель Кубка России, еще два раза он становился серебряным призером Кубка. "Динамо" выигрывало Кубок России один раз и трижды уступало в финале.

Что касается Кубка СССР, "Спартак" выигрывал его 10 раз и пять раз проигрывал в финалах. "Динамо" - шестикратный обладатель Кубка СССР, до финала доходил еще пять раз.

В финале Кубка страны "Спартак" и "Динамо" встречались один раз: в 1950 году "красно-белые" победили со счетом 3:0.