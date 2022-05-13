Умер чемпион СССР по футболу в составе "Спартака" Виктор Самохин

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Советский футболист Виктор Самохин скончался в пятницу на 67-м году жизни, сообщает пресс-служба московского "Спартака", цвета которых он защищал на клубном уровне.

"ФК "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

Самохин выступал за "Спартак" с 1974 по 1981 годы, в 224 матчах забил три мяча. В составе "Спартака" стал чемпионом СССР 1979 года, серебряным призером чемпионата 1980 и 1981 годов. Он играл на позициях защитника и полузащитника.

После окончания игровой карьеры Самохин работал в тренерском штабе "Спартака" (1996-2002 гг.), которая тогда шесть раз подряд выигрывала чемпионат России, а также и завоевывала Кубок России в 1998 году.

С 2011 года он трудился в спартаковской Академии имени Фёдора Черенкова.