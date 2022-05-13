Сборная США по хоккею победила Латвию на старте ЧМ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США одержали победу над соперниками из команды Латвии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Финляндии чемпионата мира-2022.

Результат встречи – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу американских хоккеистов.

Команды представляют группу B.

ЧМ проходит без участия сборных России и Белоруссии, которые были отстранены по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россиян в группе А заменила Франция, белорусов в группе B – Австрия.

Чемпионат мира пройдет в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая.