Заменившая российских хоккеистов Франция проиграла Словакии на старте ЧМ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Словакии нанесли поражение национальной команде Франции в матче первого тура группового этапа стартовавшего в пятницу в Финляндии чемпионата мира-2022.

Результат встречи – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу словаков.

Команды представляют группу А.

Сборная Франции выступает на турнире вместо сборной России, которую, как и команду Белоруссии исключили из числа участников чемпионата по решению Международной федерации хоккея. Белорусы должны были представлять группу В, вместо них на ЧМ сыграет сборная Австрии.

На предыдущем чемпионате мира в Латвии сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила Канаде (1:2), ставшей в итоге победителем турнира.