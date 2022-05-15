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Кудерметова и Павлюченкова выиграли парный разряд теннисного турнира WTA-1000 в Риме

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Джулиану Олмос (Мексика) в финале парного разряда турнира WTA в Риме.

Результат игры - 1:6, 6:4, 10:7 в пользу российской пары.

Соперницы провели на корте 1 час 17 минут.

Павлюченкова выиграла шестой турнир WTA в парном разряде, для Кудерметовой это четвертый титул. Павлюченкова и Кудерметова впервые вместе выиграли турнир в парном разряде.

Турнир относится к категории WTA-1000, его призовой фонд составляет более 2,5 млн евро.

Вероника Кудерметова Анастасия Павлюченкова
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