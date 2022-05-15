ЦСКА потерпел третье подряд поражение в РПЛ, проиграв "Краснодару"

Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Егор Ушаков (ЦСКА) (слева направо) Фото: Степан Ноздрев/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" обыграли соперников из ЦСКА (Москва) в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Краснодаре закончилась со счетом 1:0. Победу хозяевам поля принес Никита Кривцов, поразивший ворота ЦСКА ударом из-за пределов штрафной на 75-й минуте.

"Краснодар" обошел ЦСКА в таблице, поднявшись на четвертое место, у команды 49 очков. ЦСКА потерпел третье поражение подряд и опустился на пятую позицию, имея в активе 47 очков.

В последнем туре чемпионата "Краснодар" сыграет с "Ахматом" (Грозный), ЦСКА встретится с "Ростовом". Все игры 30-го тура пройдут 21 мая и начнутся в одно время.