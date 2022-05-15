Поиск

ЦСКА потерпел третье подряд поражение в РПЛ, проиграв "Краснодару"

ЦСКА потерпел третье подряд поражение в РПЛ, проиграв "Краснодару"
Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Егор Ушаков (ЦСКА) (слева направо)
Фото: Степан Ноздрев/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" обыграли соперников из ЦСКА (Москва) в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Краснодаре закончилась со счетом 1:0. Победу хозяевам поля принес Никита Кривцов, поразивший ворота ЦСКА ударом из-за пределов штрафной на 75-й минуте.

"Краснодар" обошел ЦСКА в таблице, поднявшись на четвертое место, у команды 49 очков. ЦСКА потерпел третье поражение подряд и опустился на пятую позицию, имея в активе 47 очков.

В последнем туре чемпионата "Краснодар" сыграет с "Ахматом" (Грозный), ЦСКА встретится с "Ростовом". Все игры 30-го тура пройдут 21 мая и начнутся в одно время.

Краснодар ЦСКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кудерметова и Павлюченкова выиграли парный разряд теннисного турнира WTA-1000 в Риме

Джокович выиграл 38-й турнир серии Masters ATP в карьере

Джокович выиграл 38-й турнир серии Masters ATP в карьере

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

Сергей Ковалев победил Тервела Пулева единогласным решением судей

Россиянка Касаткина не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA-1000 в Риме

Россиянка Касаткина не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA-1000 в Риме

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

Кремлев переизбран на пост президента Международной ассоциации бокса

"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Риме

Бой Мейвезера против Мура отменен из-за смерти президента ОАЭ

Бой Мейвезера против Мура отменен из-за смерти президента ОАЭ