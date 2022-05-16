Умер самый титулованный в мире тренер по хоккею с мячом Владимир Янко

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бывший советский и российский игрок и тренер по хоккею с мячом Владимир Янко умер в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

"Сегодня, 16 мая, в Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался самый успешный и титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом — председатель Тренерского Совета и член Исполкома Федерации хоккея с мячом России, заслуженный тренер СССР Владимир Янко", - говорится в сообщении в понедельник.

"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича. Это невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта", - отмечается в тексте обращения.

В качестве игрока Янко пять раз завоевывал золото чемпионата СССР, четыре раза становился чемпионом мира, три раза – обладателем Кубка европейских чемпионов.

Будучи тренером, в частности, 10 раз становился чемпионом России, дважды – чемпионом СССР, шесть раз – чемпионом мира, по четыре раза – обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка мира.