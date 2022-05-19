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Агент опроверг факт договоренности Бакаева с "Зенитом"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Агент полузащитник московского "Спартака" Зелимхана Бакаева Герман Ткаченко назвал не соответствующими действительности сообщения о скором уходе футболиста в петербургский "Зенит".

"Нет, такой договоренности нет", - приводит слова Ткаченко "Чемпионат".

По словам представителя игрока, "Спартак" "не ведет переговоров по новому контракту Бакаева".

"Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим все нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется", - заявил агент.

Срок действия контракта "Спартака" с Бакаевым, который является воспитанником этого клуба, истекает нынешним летом.

футбол ФК Спартак Зелимхан Бакаев
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