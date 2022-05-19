Тренера Воронкова отстранят сроком до 2 лет за оскорбление волейболистки

В федерации возмутились, что наставник "Локомотива" принципиально не извинился

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер женского волейбольного клуба "Локомотив" (Калининград) Андрей Воронков будет дисквалифицирован сроком до двух лет за оскорбление игрока команды "Уралочка-НТМК" (Свердловская область), заявляет Всероссийская федерация волейбола.

Более точный вердикт будет вынесен позднее.

"Дисциплинарная комиссия ВФВ постановила: признать Воронкова виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника во время финального матча чемпионата России по волейболу среди женских команд, проходившего 12 мая 2022 года в Калининграде", - говорится в сообщении.

"Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание Исполкома ВФВ", - отмечается там же.

Подчеркивается, что "несмотря на очевидность ситуации", ВК "Локомотив" (Калининградская область) и персонально Воронков "принципиально отказались приносить извинения в адрес ВК "Уралочка-НТМК" и лично перед игроком Айламой Монтальво".

"Со стороны клуба в адрес ВФВ было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания в сторону беспочвенных обвинений в адрес главного тренера", - сообщает ВФВ.

Заседание Исполкома ВФВ состоится 31 мая 2022 года.

Во время прямой телетрансляции финала в эфир попала установка Воронкова на тайм-ауте. В частности, одну из своих подопечных главный тренер "Локомотива" упрекнул словами в отношении игрока "Уралочки": "почему ты опять ловишь эту обезьяну?".

В "Уралочке" сочли, что жертвой оскорбления стала кубинская волейболистка Айлама Монтальво.

12 мая "Локомотив" обыграл соперниц из "Уралочки-НТМК" в пятом матче финальной серии чемпионата России. Игра на площадке "Локомотива" завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу калининградской команды. Счет в серии до трех побед - 3-2 в пользу "Локомотива", который второй раз подряд стал чемпионом России.