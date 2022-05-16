Поиск

Названная "обезьяной" кубинская волейболистка покинула Россию не из-за скандала

Названная "обезьяной" кубинская волейболистка покинула Россию не из-за скандала
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Кубинская волейболистка клуба "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) Айлама Сесе Монталво завершила выступления в России не потому, что стала жертвой расистского скандала, заявил главный тренер команды Михаил Карполь. Об уходе спортсменки из команды стало известно в понедельник.

СпортТренера ВК "Локомотив" призвали извиниться за термин "обезьяна" в отношении соперницыЧитать подробнее

"Мы были готовы к уходу Айламы. Она сказала, что хочет попробовать поиграть в другой лиге, в Европе, где климат потеплее. Ее решение не связано со скандалом. У нее было желание поиграть в еврокубках, а у нас такой возможности пока нет. Айлама посоветовалась с родственниками и решила уехать", - приводит слова Карполя "Матч ТВ".

Как сообщалось, главный тренер калининградского "Локомотива" Андрей Воронков допустил неуважительные высказывания в отношении одного из игроков "Уралочки" во время финального матча чемпионата России.

Во время прямой телетрансляции матча в эфир попала установка Воронкова на тайм-ауте. В частности, одну из своих подопечных главный тренер "Локомотива" упрекнул словами в отношении игрока "Уралочки": "почему ты опять ловишь эту обезьяну?".

В "Уралочке" сочли, что жертвой оскорбления стала кубинская волейболистка Айлама Монтальво.

"Горжусь цветом своей кожи"

Сама кубинка позднее заявила, что ее не задели слова Воронкова в отношении нее.

"Меня совершенно не затрагивают слова, которые он высказал против меня, потому что проблема в том, что человек, который не может контролировать свое ненасытное эго, для достижения результата должен оскорбить кого-то. Это просто демонстрирует те немногие ценности, которые у него есть, и его отсутствие профессиональной этики", - цитировал волейболистку сайт "Уралочки".

СпортВолейболистки калининградского "Локомотива" вновь выиграли чемпионат РоссииЧитать подробнее

"Я могу только сказать, что лично у меня нет никаких проблем с этим, даже с ним, который посмел неуважительно относиться ко мне. Я знаю, кто я, мне нравится мой цвет, и я горжусь тем, что ношу его на своей коже. Я не стыжусь этого. Мне нравятся люди из-за того, что у них в сердце, и из-за того, что они способны передать во всем, что они делают, а не из-за цвета кожи, национальности или чего-то еще", - сказала Айлама.

12 мая "Локомотив" обыграл соперниц из "Уралочки-НТМК" в пятом матче финальной серии чемпионата России. Игра на площадке "Локомотива" завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу калининградской команды. Счет в серии до трех побед - 3-2 в пользу "Локомотива", который второй раз подряд стал чемпионом России.

волейбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Футболист ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру

Футболист ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру

Сборные России по баскетболу отстранили от чемпионатов мира

Футболисток сборной США уравняли в зарплатах с футболистами

Владимир Кличко планировал вернуться на ринг до событий на Украине

Владимир Кличко планировал вернуться на ринг до событий на Украине

Российский гимнаст дисквалифицирован на год за букву Z на награждении

Даниил Медведев проиграл в первом после операции матче

Российская теннисистка Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы

Российская теннисистка Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы

Продажа "Челси" осложнилась из-за долга клуба Абрамовичу

Умер самый титулованный в мире тренер по хоккею с мячом Владимир Янко

Гол Панарина "Питтсбургу" вывел "Рейнджерс" в следующий раунд Кубка Стэнли