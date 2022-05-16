Названная "обезьяной" кубинская волейболистка покинула Россию не из-за скандала

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Кубинская волейболистка клуба "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) Айлама Сесе Монталво завершила выступления в России не потому, что стала жертвой расистского скандала, заявил главный тренер команды Михаил Карполь. Об уходе спортсменки из команды стало известно в понедельник.

"Мы были готовы к уходу Айламы. Она сказала, что хочет попробовать поиграть в другой лиге, в Европе, где климат потеплее. Ее решение не связано со скандалом. У нее было желание поиграть в еврокубках, а у нас такой возможности пока нет. Айлама посоветовалась с родственниками и решила уехать", - приводит слова Карполя "Матч ТВ".

Как сообщалось, главный тренер калининградского "Локомотива" Андрей Воронков допустил неуважительные высказывания в отношении одного из игроков "Уралочки" во время финального матча чемпионата России.

Во время прямой телетрансляции матча в эфир попала установка Воронкова на тайм-ауте. В частности, одну из своих подопечных главный тренер "Локомотива" упрекнул словами в отношении игрока "Уралочки": "почему ты опять ловишь эту обезьяну?".

В "Уралочке" сочли, что жертвой оскорбления стала кубинская волейболистка Айлама Монтальво.

"Горжусь цветом своей кожи"

Сама кубинка позднее заявила, что ее не задели слова Воронкова в отношении нее.

"Меня совершенно не затрагивают слова, которые он высказал против меня, потому что проблема в том, что человек, который не может контролировать свое ненасытное эго, для достижения результата должен оскорбить кого-то. Это просто демонстрирует те немногие ценности, которые у него есть, и его отсутствие профессиональной этики", - цитировал волейболистку сайт "Уралочки".

"Я могу только сказать, что лично у меня нет никаких проблем с этим, даже с ним, который посмел неуважительно относиться ко мне. Я знаю, кто я, мне нравится мой цвет, и я горжусь тем, что ношу его на своей коже. Я не стыжусь этого. Мне нравятся люди из-за того, что у них в сердце, и из-за того, что они способны передать во всем, что они делают, а не из-за цвета кожи, национальности или чего-то еще", - сказала Айлама.

12 мая "Локомотив" обыграл соперниц из "Уралочки-НТМК" в пятом матче финальной серии чемпионата России. Игра на площадке "Локомотива" завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу калининградской команды. Счет в серии до трех побед - 3-2 в пользу "Локомотива", который второй раз подряд стал чемпионом России.