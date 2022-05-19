Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ

Приведший ЦСКА к триумфу в розыгрыше Кубка Гагарина Федоров получил статус лучшего тренера

Вадим Шипачев (в центре) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Церемония закрытия 14-го сезона Континентальной хоккейной лиги состоялась в четверг в подмосковной Барвихе.

Приз лучшему бомбардиру был вручен нападающего казанского "Ак Барса" Вадиму Шипаеву. Он в третий раз становится лауреатом этой премии. Всего за регулярный чемпионат он забросил 24 шайбы (на две меньше личного рекорда) и отдал 43 результативные передачи в 48 матчах.

Также Шипачев победил в номинации "Золотая клюшка", которая вручается самому ценному игроку сезона.

Лучшим вратарем назван Иван Федотов (ЦСКА). В плей-офф он провёл все 22 матча, в которых отразил 93,7 % бросков (абсолютно лучший показатель розыгрыша) и пропускал в среднем 1,85 шайб за игру (лучший показатель среди вратарей, проведших не менее десяти встреч).

Тренером сезона стал Сергей Федоров (ЦСКА). Под руководством Фёдорова в сезоне 2021/2022 ЦСКА выиграл 45 матчей из 69, в том числе 16 из 22 в плей-офф. В финале армейцы смогли завоевать Кубок Гагарина (4-3 по победам в серии), проигрывая по ходу серии 1-3.

Лучшим молодым игроком признан Арсений Грицюк ("Авангард"). Игрок стал вторым бомбардиром (38 очков) и лучшим снайпером (22 шайбы) своей команды.

Приз имени Всеволода Боброва, вручаемый самой результативной команде сезона, получил магнитогорский "Металлург" (244 заброшенных шайб).

Лучшим руководителем клуба КХЛ стал Игорь Есмантович (ЦСКА).

В символическую сборную сезона вошли: Иван Федотов, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Егор Яковлев ("Металлург"), Андрей Кузьменко (СКА), Вадим Шипачев ("Динамо" Мск), Николай Голдобин ("Металлург").

Лучшими судьями сезона стали Сергей Беляев (главный) и Юрий Иванов (линейный).

Приз "Железный человек" (игрок, проведший больше всех матчей среди полевых за последние три сезона) получил Павел Дедунов ("Авангард").

Приз имени Сергея Гимаева "За верность хоккею" достался ветерану-наставнику московского "Динамо" шестикратному чемпиону России в составе четырёх разных клубов Александру Еременко.