Поиск

Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ

Приведший ЦСКА к триумфу в розыгрыше Кубка Гагарина Федоров получил статус лучшего тренера

Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ
Вадим Шипачев (в центре)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Церемония закрытия 14-го сезона Континентальной хоккейной лиги состоялась в четверг в подмосковной Барвихе.

Приз лучшему бомбардиру был вручен нападающего казанского "Ак Барса" Вадиму Шипаеву. Он в третий раз становится лауреатом этой премии. Всего за регулярный чемпионат он забросил 24 шайбы (на две меньше личного рекорда) и отдал 43 результативные передачи в 48 матчах.

СпортЦСКА во второй раз выиграл Кубок ГагаринаЦСКА во второй раз выиграл Кубок ГагаринаЧитать подробнее

Также Шипачев победил в номинации "Золотая клюшка", которая вручается самому ценному игроку сезона.

Лучшим вратарем назван Иван Федотов (ЦСКА). В плей-офф он провёл все 22 матча, в которых отразил 93,7 % бросков (абсолютно лучший показатель розыгрыша) и пропускал в среднем 1,85 шайб за игру (лучший показатель среди вратарей, проведших не менее десяти встреч).

Тренером сезона стал Сергей Федоров (ЦСКА). Под руководством Фёдорова в сезоне 2021/2022 ЦСКА выиграл 45 матчей из 69, в том числе 16 из 22 в плей-офф. В финале армейцы смогли завоевать Кубок Гагарина (4-3 по победам в серии), проигрывая по ходу серии 1-3.

Лучшим молодым игроком признан Арсений Грицюк ("Авангард"). Игрок стал вторым бомбардиром (38 очков) и лучшим снайпером (22 шайбы) своей команды.

Приз имени Всеволода Боброва, вручаемый самой результативной команде сезона, получил магнитогорский "Металлург" (244 заброшенных шайб).

Лучшим руководителем клуба КХЛ стал Игорь Есмантович (ЦСКА).

В символическую сборную сезона вошли: Иван Федотов, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Егор Яковлев ("Металлург"), Андрей Кузьменко (СКА), Вадим Шипачев ("Динамо" Мск), Николай Голдобин ("Металлург").

Лучшими судьями сезона стали Сергей Беляев (главный) и Юрий Иванов (линейный).

Приз "Железный человек" (игрок, проведший больше всех матчей среди полевых за последние три сезона) получил Павел Дедунов ("Авангард").

Приз имени Сергея Гимаева "За верность хоккею" достался ветерану-наставнику московского "Динамо" шестикратному чемпиону России в составе четырёх разных клубов Александру Еременко.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Расписание ЧМ по хоккею сместили из-за пожара на арене

Расписание ЧМ по хоккею сместили из-за пожара на арене

Тренера Воронкова отстранят сроком до 2 лет за оскорбление волейболистки

Россияне не попали в список арбитров на чемпионат мира по футболу

Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России

Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России

"Айнтрахт" стал победителем Лиги Европы УЕФА

"Айнтрахт" стал победителем Лиги Европы УЕФА

Футболист ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру

Футболист ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру

Сборные России по баскетболу отстранили от чемпионатов мира

Футболисток сборной США уравняли в зарплатах с футболистами

Владимир Кличко планировал вернуться на ринг до событий на Украине

Владимир Кличко планировал вернуться на ринг до событий на Украине

Российский гимнаст дисквалифицирован на год за букву Z на награждении