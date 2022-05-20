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Сборная Канады победила Казахстан на чемпионате мира по хоккею

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение национальной команде Казахстана в матче предварительного раунда чемпионата мира в Финляндии.

Результат встречи – 6:3 (3:2, 1:0, 2:1) в пользу канадцев.

Таким образом, сборная Канады выиграла четыре матча подряд, набрала 12 очков и вместе со Швейцарией делит лидерство в группе B. Казахстан проиграл четыре матча из четырех состоявшихся и, не имея очков, занимает последнее место.

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