Сборная Канады победила Казахстан на чемпионате мира по хоккею
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение национальной команде Казахстана в матче предварительного раунда чемпионата мира в Финляндии.
Результат встречи – 6:3 (3:2, 1:0, 2:1) в пользу канадцев.
Таким образом, сборная Канады выиграла четыре матча подряд, набрала 12 очков и вместе со Швейцарией делит лидерство в группе B. Казахстан проиграл четыре матча из четырех состоявшихся и, не имея очков, занимает последнее место.