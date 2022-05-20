Фетисов назвал преступлением безальтернативность выборов президента ФХР

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает "не очень хорошей новостью" переизбрание Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России (ФХР). Отдельно Фетисов сетует на то, что Третьяк был единственным кандидатом.

"Я считаю, что, когда в нашем хоккее люди избираются безальтернативно — это безобразие. Пора вливать в российский хоккей новую кровь", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".

"Мы находимся в стагнации. Считаю, принимать решения в пользу будущего в непростые времена — это самое правильное. Для меня странно, что мы в очередной раз выбираем некое сегодняшнее или вчерашнее в пользу будущего. Это говорит не только о том, что мы не думаем о ситуации, в которой находимся… Хоккей стал дорогим для людей, которые не имеют средств, чтобы платить. Уровень подготовки — ниже плинтуса. А результаты за последние годы — ужасающие для страны, которая сегодня имеет колоссальный потенциал", - отметил Фетисов.

"Президент России многое вложил в хоккей, построив больше четырёхсот катков, была создана КХЛ и молодёжная лига… Сейчас — полный регресс. Должна была, по крайней мере, произойти какая-то борьба программ, команд и методик. Это напоминает мне беспредельную историю, когда кто-то получает карт-бланш без конкуренции. Наблюдая за тем, что происходит последние 15 лет, переизбрание Третьяка главой ФХР — не очень хорошая новость для российского хоккея", - добавил он.

"Безальтернативность Третьяка — преступление! У нас есть Ковальчук, есть ребята, которые любят свою страну и хоккей. Жамнов, Каменский — это все люди с опытом", — заявил Фетисов.

Отчетно-выборная конференция организации прошла в четверг в Москве. Третьяк был единственным кандидатом, на новый срок он переизбран единогласно.

70-летний Третьяк - трехкратный олимпийский чемпион, он возглавляет ФХР с 2006 года.