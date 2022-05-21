"Факел" вслед за "Торпедо" завоевал путевку в Российскую премьер-лигу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Воронежский футбольный клуб "Факел" получил право выступить в следующем сезоне в чемпионате Российской премьер-лиги.

В последнем туре первенства Футбольной национальной лиги "Факел" со счетом 1:0 обыграл в гостях калининградскую "Балтику". Это позволило "Факелу" набрать 74 очка и, опередив "Оренбург" по дополнительным показателям, занять второе место. "Оренбург" в отчетном туре сыграл вничью (2:2) с астраханским "Волгарем".

Ранее прямую путевку в РПЛ завоевало московское "Торпедо". "Оренбург" и занявший четвертое место "СКА-Хабаровск" (65 очков) сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ за право сыграть в следующем сезоне в главном дивизионе отечественного футбола.

Что касается "Факела", в последний раз он выступал в российской элите в 2001 году.