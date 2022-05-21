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"Рубин" с Леонидом Слуцким вылетел из Российской премьер-лиги

Казанский клуб лишился шанса остаться в РПЛ, не сумев реализовать пенальти на 12-й минуте добавленного ко второму тайма времени

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" потерпели поражение от "Уфы" и лишились прописки в Российской премьер-лиге.

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу "Уфы". В составе уфимского клуба отличились Владислав Камилов (54-я минута) и Дилан Ортис (90). За "Рубин" забил Виталий Лисакович (37, пенальти).

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Лисакович не реализовал пенальти на 12-й добавленной ко второму тайму минуте.

"Рубин", игравший в РПЛ с 2003 года, занял в чемпионате 15-е место (29 очков) и вылетел из высшего дивизиона российского футбола. Сезон он завершил под руководством бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

"Уфа", в свою очередь, заняла 14-е место, набрав 30 очков. Это позволило клубу попасть в зону стыковых матчей за право сохранения места в РПЛ на следующий сезон.

Еще одним клубом, который сыграет в стыковых матчах, стали подмосковные "Химки". В последнем матче чемпионата они обыграли московский "Спартак" со счетом 2:1, однако этого не хватило, чтобы подняться выше 13-го места (32 очка).

Команды, которые заняли в чемпионате 13 и 14 места, сыграют за право остаться в РПЛ на следующий сезон в стыковых матчах против клубов, занявших в Футбольной национальной лиге четвертое и третье место соответственно. Соперником "Уфы" станет "Оренбург", "Химки" сыграют со "СКА-Хабаровск".

Замкнул таблицу "Арсенал" (Тула), который в 30-м туре проиграл "Уралу" со счетом 2:1. Тульский клуб не побеждал в 13 последних играх чемпионата, за сезон команда набрала 23 очка. "Урал" благодаря победе над "Арсеналом" занял 12-е место в РПЛ (33 очка), которое позволило клубу сохранить прописку в чемпионате на следующий сезон.

Места "Рубина" и "Арсенала" в следующем сезоне РПЛ займут московское "Торпедо" и воронежский "Факел", которые заняли первое и второе места в ФНЛ.

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