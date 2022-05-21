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ФК "Сочи" разгромил "Динамо" и впервые стал серебряным призером РПЛ

ФК "Сочи" разгромил "Динамо" и впервые стал серебряным призером РПЛ
Матео Кассьерра ("Сочи") и вратарь Игорь Лещук ("Динамо") (слева направо)
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" со счетом 5:1 нанесли поражение московскому "Динамо" в заключительном, 30-м туре чемпионата Российской премьер-лиги и заняли итоговое второе место.

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На восьмой минуте "Динамо" вышло вперед благодаря сочинца Кристиана Нобоа.

Однако на перерыв команды ушли с крупным преимуществом гостей в счете. На 33-й и 40-й минутах мячи в ворота пенальти забил Матео Кассьерра. В компенсированное к первому тайму время Нобоа реализовал пенальти. На 68-й минуте вновь отличился Кассьерра, оформив, таким образом, хет-трик.

"Динамо" доигрывало матч в меньшинстве: на 57-й минуте красную карточку получил Даниил Лесовой.

К 30-му туру обе команды имели равное количество очков и вели борьбу за второе место. В итоге "Сочи", набрав 56 очков, впервые стал призером, выиграв серебро; "Динамо" (53) завоевало бронзу. Звание чемпиона России ранее досрочно завоевал петербургский "Зенит".

Четвертое и пятое места заняли "Краснодар" и ЦСКА соответственно, набрав по 50 очков. "Краснодар" на своем поле сыграл с "Ахматом" (1:1), ЦСКА у себя дома разгромил "Ростов" (4:0).

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