Вратарь "Локомотива" Гилерме подписал новый контракт

Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" подписал новое соглашение с капитаном и вратарем команды Маринато Гилерме, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

"Новое соглашение капитана рассчитано до конца сезона 2023/24", - говорится в сообщении.

"Переговоры по новому контракту были максимально короткими. Я благодарен Гилерме за конструктивную позицию и за отношение к "Локо". Гилерме - лидер, опытнейший игрок и ориентир для нашей молодёжи. Рад, что мы продолжим совместную работу", - сказал спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн.

36-летний Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В ноябре 2015 года родившийся в Бразилии Гилерме получил российское гражданство и с 2016 года защищает цвета сборной России. В составе "Локомотива" он по разу стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, четыре раза выиграл Кубок России.