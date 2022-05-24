РФС оставил в силе формат Российской премьер-лиги с 16 клубами

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Число клубов Российской премьер-лиги в следующем сезоне не будет увеличено, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Исполком Российского футбольного союза принял решение сохранить действующий формат проведения Тинькофф-РПЛ в следующем сезоне. В турнире сыграют 16 клубов, матчи пройдут в два круга", - говорится в сообщении.

Заседание проходит 24 мая в Доме футбола в Москве.

Отмечается, что предложение сохранить действующую систему розыгрыша представила на утверждение исполкома рабочая группа, в которую вошли представители РФС и клубов -РПЛ.

Полностью состав участников РПЛ сезона 2022/23 будет определен по итогам стыковых матчей между командами Российской Премьер-лиги и ФНЛ-1, которые пройдут 25 мая и 28 мая.

В среду "СКА Хабаровск" примет "Химки", а "Уфа" сыграет в гостях у "Оренбурга".

Напрямую РПЛ покидают казанский "Рубин" и тульский "Арсенал", переходят в элитный дивизион из ФНЛ московское "Торпедо" и воронежский "Факел".

Ранее предполагалось, что число клубов РПЛ будет увеличено до 18.