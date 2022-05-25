Минимум 12 человек пострадали в столкновениях с полицией перед финалом Лиги Конференций

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минимум 12 человек пострадали и 60 были задержаны в столкновениях фанатов итальянской "Ромы" и нидерландского "Фейеноорда" с полицией в Тиране перед финалом турнира Лига Конференций УЕФА, сообщило в среду агентство Associated Press.

В полиции сообщили, что две отдельные группы фанатов вступили в противостояние с полицией в разных районах города вечером во вторник. Фанаты из Нидерландов швыряли в представителей закона стеклянные и пластиковые бутылки, тогда как итальянские фанаты использовали тяжелые предметы и дубинки.

В результате столкновений пострадали как минимум десять полицейских и двое гражданских, также был поврежден автомобиль полиции. 48 итальянцев и 12 нидерландцев были задержаны за участие в "актах насилия".

Местные СМИ сообщают, что как минимум 200 фанатов "Фейеноорда" участвовали в беспорядках.

Финал Лиги Конференций пройдет в Тиране в среду. Власти Албании объявили этот день официальным выходным в столице.

Лига Конференций УЕФА была основана в 2021 году, розыгрыш является первым в истории турнира. Матч "Рома" - "Фейеноорд" пройдет в среду и стартует в 22:00 мск.