"Оренбург" и "Уфа" сыграли вничью в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Первый матч в рамках стыков за право участвовать в чемпионате Российской премьер-лиге в следующем сезоне между футбольными клубами "Оренбург" и "Уфа" завершился вничью.

Результат встречи на поле "Оренбурга" - 2:2.

После голов Гамида Агаларова на 19-й минуте и Владислава Камилова на 61-й (оба – с пенальти), "Уфа" повела с разницей в два гола. Однако хозяевам удалось уйти от поражения: отличились Ренато Гойкович (70) и Андрей Малых (84).

Ответный матч пройдет 28 мая в Уфе.

"Оренбург" в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2021/22 занял третье место, "Уфа" в чемпионате РПЛ - 14-е.

Ранее в другой паре "СКА-Хабаровск" (ФНЛ) на своем поле победил "Химки" (РПЛ) со счетом 1:0.