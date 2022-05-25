Поиск

"Оренбург" и "Уфа" сыграли вничью в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Первый матч в рамках стыков за право участвовать в чемпионате Российской премьер-лиге в следующем сезоне между футбольными клубами "Оренбург" и "Уфа" завершился вничью.

Результат встречи на поле "Оренбурга" - 2:2.

После голов Гамида Агаларова на 19-й минуте и Владислава Камилова на 61-й (оба – с пенальти), "Уфа" повела с разницей в два гола. Однако хозяевам удалось уйти от поражения: отличились Ренато Гойкович (70) и Андрей Малых (84).

Ответный матч пройдет 28 мая в Уфе.

"Оренбург" в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2021/22 занял третье место, "Уфа" в чемпионате РПЛ - 14-е.

Ранее в другой паре "СКА-Хабаровск" (ФНЛ) на своем поле победил "Химки" (РПЛ) со счетом 1:0.

футбол РПЛ ФНЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Джокович вышел в третий круг Roland Garros

Джокович вышел в третий круг Roland Garros

"Црвена Звезда" передумала приглашать Дзюбу

"Црвена Звезда" передумала приглашать Дзюбу

Хачанов вышел в третий круг Roland Garros

Хачанов вышел в третий круг Roland Garros

Минимум 12 человек пострадали в столкновениях с полицией перед финалом Лиги Конференций

Минимум 12 человек пострадали в столкновениях с полицией перед финалом Лиги Конференций

Канада сыграет со Швецией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Россиянин Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23

Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23

Швейцария стала победителем группы на ЧМ по хоккею и в 1/4 финала сыграет с США

Швейцария стала победителем группы на ЧМ по хоккею и в 1/4 финала сыграет с США

Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros

Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros