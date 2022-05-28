Финал Лиги чемпионов УЕФА начался на 37 минут позже запланированного

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Начало финального матча лиги чемпионов УЕФА в Париже между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" было отложено более чем на полчаса.

Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучал в 22:37 мск, тогда как это должно было произойти в 22:00.

До этого пресс-служба УЕФА в соцсетях сообщила, что начало игры переносится на 15 минут по соображениям безопасности.

Между тем, AS приводит сведения о том, что при входе на арену "Стад де Франс" возникла давка. Причина - проблемы с турникетами, многие болельщики перепрыгнули через них, не фиксируя билет. Отдельные источники указывают на то, что полиции пришлось применять слезоточивый газ. Кроме того, по сообщению Daily Mail, возникли проблемы у футболистов "Ливерпуля": автобус команды застрял в пробке.

Изначально финал должен был пройти в Петербурге, но российский город был лишен права на проведения матча из-за проводимой РФ спецоперации на Украине.