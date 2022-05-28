Во Франции, но на испанском поле. "Ливерпуль" и "Реал" сыграют в финале ЛЧ

Нападающий "Реала" Карим Бензема (в белом) и Садио Мане из "Ливерпуля" Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ближайшей ночью определится лучший футбольный клуб Европы, в решающем матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 встретятся английский "Ливерпуль" и испанская команда "Реал".

Начало игры – 22:00 по московскому времени, а пройдет она на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.

Перенос из Петербурга в Париж вызвал проблемы

Изначально проведение финала Лиги чемпионов было запланировано на Санкт-Петербург, но УЕФА отозвал у города право провести этот матч из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Решено было доверить игру Парижу, однако он, как выяснилось, при подготовке к финалу столкнулся с определенными трудностями. Речь – о состоянии газона.

К моменту принятия решения о переносе матча из Петербурга в Париж у стадиона "Стад де Франс" уже был сформирован календарь мероприятий на май. Он подразумевал, что 21 мая здесь пройдет концерт популярной французской рок-группы Indochine. Концерт в итоге прошел и, как сообщается на сайте группы, собрал 98 тысяч человек – с танцевальным партером, как это принято, на том месте, где расположено поле.

После концерта организаторам пришлось принять спешные меры для прокладки газона. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Telehraph, газон уложили только в четверг ночью. Для этого из Испании привезли 500 рулонов дерна. Теперь можно сказать, что матч пройдет формально на испанском поле.

Новая встреча в финале

"Реал" является самым титулованным участником Лиги чемпионов. Этот турнир – с учетом предшествовавшего ему с соответствующим форматом Кубка чемпионов – он выигрывал 13 раз. В последний раз это случилось еще четыре года назад, зато в финале в Киеве он взял верх как раз над "Ливерпулем" (3:1).

"Ливерпуль" же взял свое через год, победив в решающей игре в Мадриде соперников из лондонского "Тоттенхэма" (2:0). Так он стал шестикратным победителем турнира.

На этот раз финал Лиги чемпионов тоже едва не стал английским. В полуфинале "Реал" играл против "Манчестер Сити". Первая игра на поле англичан завершилась победой хозяев со счетом 4:3. В ответном матче в Мадриде "Сити" вел со счетом 1:0 и удерживал это преимущество вплоть до 90-й минуты. "Реалу" для спасения необходимо было забивать дважды, и он этого добился: на 90-й и 90+1 минутах отличился Родриго.

По сумме двух встреч счет стал равным. Поскольку с нынешнего сезона правило гостевого гола (победителем при общем равенстве становился тот, кто больше забил в гостях) не действует, игра перешла в дополнительное время, по ходу которого решающий гол с пенальти провел футболист "Реала" Карим Бензема. 3:1 в пользу "Реала".

Турнирный путь финалистов

В сезоне-2020/21 "Реал" занял в чемпионате Испании второе место, что, благодаря позициям страны в рейтинге УЕФА, позволило ему начать турнирный путь в ЛЧ с группового этапа. Соперниками команды здесь оказались итальянский "Интер", а также представляющие Молдавию и Украину соответственно "Шериф" и "Шахтер". "Реал" выиграл в группе пять матчей из шести, проиграв лишь "Шерифу" (1:2 в Мадриде), ставшему сенсацией турнира. После этого "Реал" в 1/8 финала обыграл французский "Пари Сен-Жермен", в четвертьфинале – английский "Челси" (также потребовалось дополнительное время), в полуфинале – "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" в сезоне-2020/21 стал третьим в Английской премьер-лиге и также получил путевку в групповую стадию ЛЧ. В своей группе "Ливерпуль" набрал максимальное – 18 – число очков, выиграв шесть матчей. Его соперниками были "Атлетико" (Испания), "Порту" (Португалия), "Милан" (Италия). В 1/8 финала команда Юргена Клоппа обыграла "Интер", в четвертьфинале – португальскую "Бенфику", в полуфинале – испанский "Вильярреал".

Тренерское мастерство Карло Анчелотти

Нападающий "Реала" Бензема является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в 11 матчах он забил 15 голов (три – с пенальти). Наилучший показатель среди игроков "Ливерпуля" - Мохамед Салах, на счету которого – восемь (один – с пенальти) голов в 12 матчах.

Обслуживать финальную игру будет бригада арбитров из Франции, главный из них – Клеман Тюрпен.

Последняя встреча "Ливерпуля" и "Реала" датирована апрелем 2021 года, это был ответный матч 1/4 финала ЛЧ: встреча в Англии завершилась со счетом 0:0. В полуфинал вышел "Реал", ранее выигравший первый матч – 3:1.

Для главного тренера "Реала" Карло Анчелотти это будет пятый тренерский финал Лиги чемпионов в карьере. 62-летний итальянский специалист – трехкратный триумфатор турнира: дважды он выигрывал ЛЧ с "Миланом", один раз с "Реалом".

О клубах из России

В нынешнем розыгрыше ЛЧ "засветились" два российских клуба – петербургский "Зенит" и московский "Спартак". "Зенит" получил прямую путевку в групповую стадию и занял в своем квартете третье место. После этого он сыграл в 1/16 финала Лиги Европы и вылетел, проиграв "Бетису". "Спартак" участвовал в квалификационном отборе ЛЧ и не смог пройти "Бенфику". Потом он стал первым в группе ЛЕ, вышел в 1/8 финала турнира и был отстранен от дальнейшего участия по санкционному решению УЕФА.

Владимир Нардин