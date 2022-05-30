Врио томского губернатора исключил финансирование ФК "Томь" из бюджета региона

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование футбольного клуба "Томь" из бюджета региона, но пообещал команде помочь со спонсорами.

Мазур написал в Telegram, что направил письмо о поддержке "Томи" в Российский футбольный союз. Письмо необходимо для получения лицензии на следующий сезон. Он отметил, что поддерживает "Томь" и выступает за то, чтобы она продолжала играть в первенстве ФНЛ.

"На что хочу обратить внимание. О финансировании клуба из бюджета речь не идет, не может и не будет идти. Такой вариант я даже не рассматриваю. Только спонсорская поддержка, и это задача как администрации (региона - ИФ), так и руководства футбольного клуба", - написал Мазур.

Он добавил, что судьба клуба "зависит от самой команды, ее игры и побед", а не от власти.

ФК "Томь" по итогам прошедшего сезона заняла 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России.

"Томь" традиционно финансируется "Газпромом" и "Газпром нефтью", переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку.