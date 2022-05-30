Легенда "Глазго Рейнджерс" заявил, что жить ему осталось полгода

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Бывший вратарь шотландского футбольного клуба "Глазго Рейнджерс" Энди Горам заявил, что страдает неизлечимой болезнью, сообщает Daily Record.

Врачи диагностировали 58-летнему Гораму рак и сообщили, что жить ему осталось не более шести месяцев. При этом они предложили Гораму пройти химиотерапию, которая продлила бы ему жизнь на 12 недель, но он от этой процедуры отказался.

"Пройти химиотерапию и мучиться ради лишних трех месяцев и нулевого качества жизни? Нет, спасибо. Химиотерапия исключена из меню", - сказал легенда "Глазго Рейнджерс".

По словам Горама, примерно семь недель назад он почувствовал себя плохо. Думая, что страдает от изжоги, изо всех сил пытался есть и пить. Вскоре боль стала невыносимой, а после медобследования стало ясно, что у него онкологическое заболевание пищевода, которое достигло четвертой степени.

От химиотерапии Горам отказался, в том числе, потому, что стал свидетелем мучений его бывшей жены Мириам, которая также лечилась от рака.

"Мириам прошла шесть курсов химиотерапии и три сеанса рентгенографии. Это было адски. Ее партнеру Дейлу приходилось неделями носить ее вверх и вниз по лестнице", - отмечает бывший вратарь.

Хирург сказал Гораму, что он неоперабельный.

"Слово "неоперабельный" меня сильно задело. Я знал, что мне предстоит драка", - отметил бывший футболист, подчеркнув, что не собирается сдаваться.

"Доктор сказал мне: "Иди, наслаждайся своей повседневной жизнью. Моя боль управляема. Я все еще могу ходить в клубы друзей и болельщиков и оставаться собой. Единственная разница в том, что тикает бомба замедленного действия, - посетовал Горам".

Энди Горам выступал за "Глазго Рейнджерс" с 1991 по 1998 год, стал шестикратным чемпионом Шотландии, по три раза выиграв Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги. Среди клубов, цвета которых он защищал позднее – "Манчестер Юнайтед". В его составе Горам стал чемпионом Англии.