Николай Кошкин стал гендиректором московского ХК "Динамо"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Общее собрание учредителей московского хоккейного клуба "Динамо" утвердило Николая Кошкина генеральным директором ХК, сообщается на сайте клуба.

Заседание собрания состоялось во вторник, решение о назначении Кошкина было принято единогласно.

"Общее собрание учредителей московского "Динамо" ставит перед новым Генеральным директором задачи по совершенствованию структурной работы клуба, развитию популярности бренда ХК "Динамо" Москва, а также по улучшению спортивных результатов бело-голубых", - говорится в сообщении.

Президент ХК "Динамо" Виктор Воронин отмечает, что Кошкин - "молодой специалист, который имеет колоссальный опыт в маркетинговом и коммерческом направлениях".

"Хоккей для него не чужой вид спорта. Поэтому уверены, что наш выбор оправдает себя на все 100%", - заявил Воронин.

В свою очередь, Кошкин подчеркнул, что для него "большая честь присоединиться к команде московского "Динамо", отметив, что "это великий и один из самых титулованных клубов страны, не нужно забывать, что это еще и большой бренд".

"Вместе со всем коллективом будем поддерживать традиции и совершенствовать то, что у нас сейчас есть. Важнейшая задача на сегодня - укрепление нашей хоккейной вертикали: начиная от детской школы и заканчивая командой мастеров", - сказал Кошкин.

43-летний Кошкин с 2017 по 2021 год являлся начальником управления маркетинга в Федерации хоккея России, после чего перешел в ФК "Локомотив" в качестве заместителя гендиректора.

На посту гендиректора ХК "Динамо" Кошкин сменит Михаила Тюркина, работавшего в этой должности с августа 2021 года по апрель 2022г.

В сезоне-2021/22 Континентальной хоккейной лиги "Динамо" дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина.