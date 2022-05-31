Команда "Формулы-1" Red Bull продлила контракт с Серхио Пересом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Мексиканский пилот "Формулы-1" Серхио Перес продлил контракт с командой Red Bull на два года, сообщила во вторник пресс-служба команды.

"Для нас было несложно сохранить его темп, гоночное мастерство и опыт, и мы рады, что Серхио продолжит выступать за команду до 2024 года", - сказал глава команды Кристиан Хорнер, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что в команде верят в успешный тандем Переса с действующим чемпионом "Формулы-1" Максом Ферстаппеном, который также выступает за Red Bull.

Перес выступает за Red Bull с 2021 года, предыдущий контракт гонщика заканчивался в конце текущего сезона. Мексиканец дебютировал в "Формуле-1" в 2011 году и выступал за Sauber, McLaren, Force India и Racing Point.

32-летний Перес одержал за карьеру победу на трех Гран-при (Сахир-2020, Азербайджан-2021 и Монако-2022).

В текущем сезоне Перес набрал 110 очков, он занимает в чемпионате третье место и отстает от лидирующего Ферстаппена на 15 баллов.