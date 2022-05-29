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Серхио Перес выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Серхио Перес выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"
Серхио Перес
Фото: Peter Fox/Getty Images

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мексиканский гонщик Серхио Перес, выступающий за Red Bull, стал победителем Гран-при Монако, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал испанец Карлос Сайнс из Ferrari, третьим – нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull).

Гонка началась со значительным отставанием из-за дождя. Также она прерывалась из-за аварии с участием Мика Шумахера.

В общем зачете лидерство удерживает действующий чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен (125 очков). Второе место занимает монегаск Шарль Леклер из Ferrari (116), третье – Перес (110).

автоспорт Формула-1
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